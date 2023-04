JBL Flip Essential 2 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless Impermeabile IPX7 con Bassi Potenti, fino a 10 Ore di Autonomia, Suono JBL Original Pro, Nero

Descrizione Prodotto

Riempi la stanza con un suono forte e nitido grazie allo speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2, da portare dove vuoi per ascoltare la tua musica preferita con suono JBL Original Pro

Non porre limiti all’ascolto: con la cassa altoparlante JBL Flip Essential 2 la tua musica continua a suonare a lungo senza doverti preoccupare di ricaricare la batteria grazie a 10 ore di autonomia

Collega fino a 2 smartphone o tablet in modalità wireless per aumentare la potenza dei tuoi brani e goderti la tua musica con l’alta qualità del suono JBL Original Pro

Per una giornata in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia lo speaker impermeablile Flip Essential 2 ti accompagnerà in ogni luogo con la sua pratica portabilità e resistenza all’acqua IPX7

Articolo consegnato: 1 x JBL Flip Essential 2 Speaker Portatile Bluetooth Waterproof IPX7, Cavo di Ricarica USB-C, Guida Rapida, Scheda Sicurezza; Confezione a Basso Impatto Ambientale

