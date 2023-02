JBL Flip 6 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Impermeabile e Antipolvere IPX67, Compatibile con JBL PartyBoost, Fino a 12h di Autonomia, Blu

Dal marchio

Con JBL Pro Sound e sistema di altoparlanti a 2 vie, il diffusore portatile Bluetooth senza fili JBL Flip 6 permette di riprodurre musica con un suono stereo potente, nitido e dai bassi profondi

La connettività streaming Bluetooth consente di collegare allo speaker fino a due smartphone o tablet in modalità wireless e con l’app JBL Portable puoi ottimizzare la tua esperienza audio

Accendi la festa e collega Flip 6 a due o più altoparlanti JBL compatibili con la modalità JBL PartyBoost; JBL Flip 6 ti assicura fino a 12 ore di riproduzione con una sola carica

Design portatile vivace e impermeabile: in piscina o al parco, JBL Flip 6 è resistente ad acqua e polvere grazie all’impermeabilità IP67, è facile da trasportare ed è disponibile in colori vivaci

Articolo consegnato: 1 x JBL Flip 6, Altoparlante Bluetooth Impermeabile Portabile, Realizzato con Materiale Rispettoso dell’Ambiente, Cavo USB Tipo C, Schede Garanzia e Sicurezza, Guida