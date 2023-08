JBL Flip 5 Speaker Bluetooth Portatile Cassa Altoparlante Bluetooth Waterproof IPX7 Compatibile con JBL PartyBoost, Fino a 12h di Autonomia, Nero

Apporto segnale rumore: ≥ 80dB

Tipo di batteria: ricaricabile integrata ai polimeri di litio (3,6 V, 4800 mAh)

Tempo di ricarica: 2,5 ore (5V3A)

**Autonomia in riproduzione: fino a 12 ore (a seconda del volume e del contenuto musicale)

Supporto: A2DP V1.3, AVRCP V1.6

Versione Bluetooth: 4.2

Potenza Bluetooth: 0 11 dBm

Frequenza Bluetooth: 2,402 – 2,480 GHz

Dimensioni: 181 x 69 x 74 mm

Peso: 540 g

Colore: nero

JBL by HarmanDa oltre 50 anni, l’azienda statunitense è protagonista nella produzione di sistemi e accessori audio a livello mondiale. La gamma JBL

comprende cuffie, altoparlanti e diffusori acustici, alcuni dei quali utilizzati in ambito professionale come in studi di registrazione e sale

da concerto. Per portare l’esperienza di ascolto ad un livello, l’azienda ha inoltre sviluppato cuffie e altoparlanti wireless.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8,8 x 16 x 8,8 cm; 540 grammi

Produttore ‏ : ‎ Harman

Numero modello articolo ‏ : ‎ JBLFLIP5BLKEU

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Etichetta ‏ : ‎ Harman

ASIN ‏ : ‎ B08VDSL596

