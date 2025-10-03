JBL Bar 1300MK2: Potenza Audio Innovativa per il Cinema Domestico

JBL ha recentemente lanciato la soundbar Bar 1300MK2 presso i Nordisk Film Studios di Copenaghen, puntando a stabilire nuovi standard nel settore audio per il cinema domestico. Con una potenza totale di 2470W, speaker rimovibili e un subwoofer wireless da 1200W, la Bar 1300MK2 integra tecnologie avanzate come Dolby Atmos, DTS:X e AI Sound Boost per soddisfare gli appassionati di home entertainment.

Il design della soundbar è modulare: include due moduli laterali rimovibili che possono essere posizionati liberamente per creare un’impostazione surround senza cavi. Questa configurazione consente una flessibilità notevole, adattando l’audio alle dimensioni del salotto. Il supporto per Dolby Atmos e DTS:X permette una qualità audio multicanale, mentre l’AI Sound Boost utilizza algoritmi per ottimizzare il suono in base al contenuto, migliorando la chiarezza dei dialoghi.

Il subwoofer wireless da 1200W assicura bassi profondi e controllati, rendendolo ideale per film d’azione e concerti. La configurazione della Bar 1300MK2 è semplice: tramite l’app JBL One si possono gestire volume e modalità audio, mentre la compatibilità con AirPlay e Chromecast offre un’ampia versatilità di connessione.

In un mercato competitivo, la JBL Bar 1300MK2 si confronta con brand come Sonos e Bose, distinguendosi per potenza e modularità. Il prezzo di lancio, che varia tra 1.599 e 1.899 euro, si rivolge a utenti appassionati che desiderano un’ottima esperienza audio domestica. La garanzia internazionale di 2 anni e il supporto tecnico JBL offrono ulteriori rassicurazioni agli acquirenti.