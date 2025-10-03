13.5 C
Roma
sabato – 4 Ottobre 2025
Tecnologia

JBL Bar 1300MK2: Potenza Audio Innovativa per il Cinema Domestico

Da StraNotizie
NEWS

JBL ha recentemente lanciato la soundbar Bar 1300MK2 presso i Nordisk Film Studios di Copenaghen, puntando a stabilire nuovi standard nel settore audio per il cinema domestico. Con una potenza totale di 2470W, speaker rimovibili e un subwoofer wireless da 1200W, la Bar 1300MK2 integra tecnologie avanzate come Dolby Atmos, DTS:X e AI Sound Boost per soddisfare gli appassionati di home entertainment.

Il design della soundbar è modulare: include due moduli laterali rimovibili che possono essere posizionati liberamente per creare un’impostazione surround senza cavi. Questa configurazione consente una flessibilità notevole, adattando l’audio alle dimensioni del salotto. Il supporto per Dolby Atmos e DTS:X permette una qualità audio multicanale, mentre l’AI Sound Boost utilizza algoritmi per ottimizzare il suono in base al contenuto, migliorando la chiarezza dei dialoghi.

Il subwoofer wireless da 1200W assicura bassi profondi e controllati, rendendolo ideale per film d’azione e concerti. La configurazione della Bar 1300MK2 è semplice: tramite l’app JBL One si possono gestire volume e modalità audio, mentre la compatibilità con AirPlay e Chromecast offre un’ampia versatilità di connessione.

In un mercato competitivo, la JBL Bar 1300MK2 si confronta con brand come Sonos e Bose, distinguendosi per potenza e modularità. Il prezzo di lancio, che varia tra 1.599 e 1.899 euro, si rivolge a utenti appassionati che desiderano un’ottima esperienza audio domestica. La garanzia internazionale di 2 anni e il supporto tecnico JBL offrono ulteriori rassicurazioni agli acquirenti.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Attivisti Flotilla: Ministro Ben Gvir minaccia mesi in carcere
Articolo successivo
St. Ali Italian Film Festival a Brisbane: cinema italiano in festa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.