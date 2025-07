Jazzopen Modena: il festival che rivoluziona l’estate 2023

Il mondo della musica si arricchisce di un nuovo evento, con l’arrivo di jazzopen in Italia. Questo festival, nato trent’anni fa a Stoccarda, si distingue per la sua proposta musicale che spazia dal jazz a generi come pop, soul e rock.

Sotto la direzione artistica di Jürgen Schlensog, jazzopen è cresciuto fino a diventare uno dei festival più attesi d’Europa. Ogni anno, la città di Stoccarda si anima con una folla che può raggiungere le 60.000 persone, attratte da un programma che regala performance di artisti di fama mondiale. Celebrità del calibro di Christina Aguilera, Bob Dylan, Lionel Richie, e Sting si sono esibite accanto a leggende del jazz, come Herbie Hancock e Gregory Porter.

La prima edizione italiana del festival si svolgerà a Modena, con due location emblematiche. Piazza Roma, di fronte al Palazzo Ducale, sarà il cuore del festival, mentre il Giardino Ducale Estense ospiterà gli “Open Stages”, dedicati a giovani artisti emergenti che potranno esibirsi davanti a un pubblico.

Il festival promette di essere un’importante occasione per celebrare la musica, attirando appassionati e professionisti del settore in un’atmosfera vibrante. Le attese sono elevate e il programma è in fase di definizione, pronto a sorprenderci con una ricca selezione di concerti e performance uniche.