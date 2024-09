JAZZMI: Svelato il Programma Completo della Nona Edizione

Fin dalla sua prima edizione, JAZZMI ha cercato di rappresentare il jazz contemporaneo in tutte le sue sfaccettature, abbracciando le sue origini storiche e le sue innovazioni più audaci. Il festival, che si svolge a Milano, si è affermato come un punto di riferimento per gli amanti della musica jazz, dimostrando un’evoluzione dinamica che ha saputo coinvolgere un pubblico sempre più vasto. La nona edizione segna un ritorno trionfale con un programma ricco che include eventi in vari spazi della città, da teatri a club.

Il festival non si limita ai palcoscenici tradizionali, ma si estende in luoghi suggestivi e spazi alternativi, creando sinergie tra innovazione e tradizione. Attraverso una continua ricerca, JAZZMI offre uno spaccato sulla ricca scena jazz italiana e internazionale, portando musicisti famosi e talenti emergenti. I concerti spaziano dal jazz classico a fusione, dall’improvvisazione a influenze culturali diverse.

Tra i tanti eventi degni di nota, ci sono le performance di artisti come Bill Frisell, Danilo Rea e il leggendario batterista Pat Metheny. Viene anche dedicato spazio ai progetti speciali, tra i quali quello in onore del sessantesimo anniversario del famoso concerto di Miles Davis a Milano e spettacoli che celebrano la danza flamenca.

JAZZMI include inoltre una sezione dedicata ai debutti dal vivo, come il contest “JAM THE FUTURE”, riservato a musicisti emergenti. La programmazione si estende a oltre 120 eventi in locali e spazi culturali di Milano, trasformando la città in un epicentro del jazz. La presenza in luoghi iconici, unita a eventi estemporanei, conferma l’atmosfera vibrante e inclusiva che caratterizza il festival.

Infine, il festival si distingue per i suoi incontri “Meet the Artist”, che offrono un’opportunità unica per connettersi con musicisti di fama internazionale. Con una miscela di eventi, concerti e progetti speciali, JAZZMI continua a celebrare la ricchezza del jazz e a trascinare Milano in un viaggio musicale senza precedenti. La nona edizione si preannuncia come un’occasione imperdibile per esplorare e vivere il mondo del jazz in tutte le sue forme.