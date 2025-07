Jazzmeia Horn incanta al Sicilia Jazz Festival 2025

Il Sicilia Jazz Festival 2025 si prepara a brillare con un’eccezionale edizione che vedrà come protagonista la celebri cantante Jazzmeia Horn. Questa straordinaria artista americana si esibirà il 2 luglio al Teatro di Verdura di Palermo, accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana sotto la direzione del Maestro Piero Romano.

Horn, vincitrice del prestigioso Thelonius Monk International Vocal Jazz Competition nel 2015, porta con sé una voce potente e una maturità artistica che la pongono accanto ai grandi nomi del jazz contemporaneo. Le sue influenze, che richiamano anzitutto il timbro di Nina Simone, e la sua proposta musicale si inseriscono perfettamente nel contesto del festival, che mira a celebrare la cultura jazz a livello globale.

Oltre ai concerti, il Sicilia Jazz Festival offre un ricco programma di eventi che si sviluppano in vari luoghi storici di Palermo, tra cui Palazzo Chiaramonte Steri e il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo. Quest’anno il festival si arricchisce della partecipazione di delegazioni internazionali provenienti da Olanda, Polonia, Isole Canarie e Bulgaria, consolidando la sua vocazione per il dialogo culturale e l’internazionalizzazione del jazz.

Il Village del festival accoglierà anche concerti di artisti locali e giovani talenti provenienti dai cinque conservatori siciliani. La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group sostiene l’iniziativa, dedicandosi alla promozione della musica jazz non solo come forma d’arte, ma anche come strumento di attrazione turistica per l’isola.

La programmazione del festival malinterpreta le tradizionali barriere culturali attraverso performance che uniscono artisti di diverse nazionalità, creando un’atmosfera di scambio e contaminazione continua.