Jazz sull’Isola d’Elba: Drumpet in Concerto Unico

Giovedì 4 settembre, la 29ª edizione di “Elba Isola Musicale d’Europa” si sposterà al Teatro Flamingo di Capoliveri alle 21.30 per un concerto jazz del gruppo Drumpet. Il trio include il noto trombettista Fabrizio Bosso, il batterista Lorenzo Tucci e il contrabbassista Daniele Sorrentino. Drumpet nasce dalla collaborazione tra Bosso e Tucci, che in oltre 25 anni hanno lavorato insieme in vari progetti, esibendosi in tutto il mondo. Con il loro album pubblicato, hanno creato un mix di suoni innovativi che si è arricchito con l’aggiunta del contrabbassista Sorrentino.

Bosso, con la sua versatilità, produce sonorità sia cristalline che calde, integrando l’elettronica. Tucci si distingue per i suoi ritmi tribali e delicati, mentre Sorrentino offre una base armonica fondamentale. Il repertorio di Drumpet comprende composizioni originali, interpretazioni jazz, improvvisazioni e influenze R&B, il tutto caratterizzato da un’affinità consolidata tra i musicisti.

Venerdì 5 settembre, “Elba Isola Musicale d’Europa” tornerà al Teatro dei Vigilanti di Portoferraio alle 18.30 per celebrare i 150 anni dalla nascita di Maurice Ravel. Il concerto prevede l’esecuzione di tre opere del compositore francese, tra cui la Sonata per violino e pianoforte eseguita da Roman Simovic ed Enrico Pace, seguita dalla Sonata per violino e violoncello con Simovic e Erica Piccotti, e dal Trio per violino, violoncello e pianoforte.

Dopo un giorno di pausa, la rassegna riprenderà domenica 7 settembre a Rio con un concerto del duo chitarristico Davide Giovanni Tomasi e Marco Musso, che presenteranno opere di Albeniz, Ravel, Castelnuovo-Tedesco e Piazzolla. Questi due chitarristi sono noti per il loro approccio innovativo e si sono esibiti in prestigiosi teatri in tutto il mondo.