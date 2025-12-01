13.8 C
Roma
lunedì – 1 Dicembre 2025
Musica

Jazz a Torre de’ Picenardi

Da stranotizie
Jazz a Torre de’ Picenardi

Il 3 dicembre alla Soms di Torre de’ Picenardi ci sarà un appuntamento con il grande jazz. Sul palco, alle 21, salirà il Guerretti Satta Frigerio Trio, un trio unico senza basso che permette ai musicisti una maggiore libertà creativa e un concerto ricco di sorprese.

Il programma include eleganti reinterpretazioni jazz di grandi classici della canzone italiana, come “Un bacio a mezzanotte” e “Ma l’amore no”, insieme a nuove versioni di celebri standard afroamericani come “Caravan” e “Well You Needn’t”. Lo show diventa un viaggio musicale raffinato e coinvolgente.

Il trio è composto da Giovanni Guerretti, pianista e compositore cremonese, Gianni Satta, trombettista e flicornista lodigiano, e Matteo Frigerio, batterista lodigiano. Giovanni Guerretti è considerato uno degli interpreti più versatili della nuova scena jazz italiana, con uno stile personale che combina tecnica e improvvisazione. Gianni Satta è una figura conosciuta e versatile della scena jazz italiana, con un’attività artistica che spazia dal jazz tradizionale al funk e al soul. Matteo Frigerio ha studiato al Berklee College of Music e ha collaborato con musicisti di primo piano della scena jazz italiana, con uno stile ritmico descritto come “poliritmico e coinvolgente”.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Cinghiali in Italia: cosa fare
Articolo successivo
Civiglio innova il patrimonio culturale italiano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.