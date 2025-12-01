Jazz a Torre de’ Picenardi

Il 3 dicembre alla Soms di Torre de’ Picenardi ci sarà un appuntamento con il grande jazz. Sul palco, alle 21, salirà il Guerretti Satta Frigerio Trio, un trio unico senza basso che permette ai musicisti una maggiore libertà creativa e un concerto ricco di sorprese.

Il programma include eleganti reinterpretazioni jazz di grandi classici della canzone italiana, come “Un bacio a mezzanotte” e “Ma l’amore no”, insieme a nuove versioni di celebri standard afroamericani come “Caravan” e “Well You Needn’t”. Lo show diventa un viaggio musicale raffinato e coinvolgente.

Il trio è composto da Giovanni Guerretti, pianista e compositore cremonese, Gianni Satta, trombettista e flicornista lodigiano, e Matteo Frigerio, batterista lodigiano. Giovanni Guerretti è considerato uno degli interpreti più versatili della nuova scena jazz italiana, con uno stile personale che combina tecnica e improvvisazione. Gianni Satta è una figura conosciuta e versatile della scena jazz italiana, con un’attività artistica che spazia dal jazz tradizionale al funk e al soul. Matteo Frigerio ha studiato al Berklee College of Music e ha collaborato con musicisti di primo piano della scena jazz italiana, con uno stile ritmico descritto come “poliritmico e coinvolgente”.