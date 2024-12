Jay-Z e Sean Diddy Combs accusati di violenza sessuale da una tredicenne: il caso del 2000

Jay-Z, rapper e produttore musicale di fama negli Stati Uniti e marito di Beyoncé, è stato accusato di stupro da una donna che ha precedentemente coinvolto anche Puff Diddy. Le presunta violenza risalirebbe al 2000, durante una festa post Mtv Music Award, quando la vittima aveva 13 anni. Jay-Z ha categoricamente negato le accuse, affermando di essere pronto a difendere la propria reputazione.

La denuncia contro Puff Diddy era stata presentata in ottobre, ma recentemente sono state aggiunte anche le accuse contro Jay-Z, il cui vero nome è Shawn Corey Carter. Il rapper ha bollato le accuse come “atroci” e un tentativo di ricatto per ottenere vantaggi economici. Ha dichiarato di non avere intenzione di pagare “neppure un singolo centesimo” per quello che considera un tentativo di frode. L’avvocato della donna, Tony Buzbee, è coinvolto in molteplici cause civili contro Puff Diddy e Jay-Z ha sollevato dubbi sulla sua integrità, accusandolo di mancanza di onore e dignità.

Jay-Z ha espresso profondo dolore per la situazione e le implicazioni familiari, sottolineando che lui e Beyoncé dovranno spiegare ai loro figli il contesto di tali accuse, temendo che i ragazzi, in età vulnerabile, possano essere influenzati da notizie negative. Ha parlato di una “perdita di innocenza” e ha espresso il suo dispiacere per la malvagità che può distruggere le famiglie e lo spirito umano.

Nel frattempo, le accuse contro Puff Diddy continuano a moltiplicarsi, con circa 120 querele già presentate, inclusa quella di una vittima di 9 anni all’epoca dei fatti. Puff Diddy è stato arrestato il 16 settembre e rischia una condanna che potrebbe variare da 15 anni fino all’ergastolo.

Jay-Z, evidenziando il suo codice morale e l’impegno a proteggere i bambini, ha affermato che non tutte le celebrità sono simili e ha rivendicato il suo onore. Ha denunciato le atrocità di cui è stato accusato, preparando la sua difesa.