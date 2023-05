Jay Z e Beyoncé comprano la villa più costosa della California, 200 milioni e 2000 metri quadri

Beyoncé e Jay Z hanno sempre fatto le cose in grande e in questi giorni hanno fatto un acquisto record. La coppia ha comprato una nuova villa, la più costosa della California. L’immobile di 2.000 metri quadri è stato progettato dall’architetto giapponese Tadao Ando, lo stesso che sta lavorando alla nuova villa di Kanye West a Bel Air. Jay Z e la moglie (che adesso è in tour) sei anni fa hanno comprato un’altra casa vicino a Los Angeles per 88 milioni, proprietà che adesso vale oltre i 100.

Buon per loro.



La nuova villa di Beyoncé e Jay Z: i dettagli di TMZ.