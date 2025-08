Jay Kelly: Trailer e Uscita del Film con Clooney e Sandler

Un nuovo film pronto a catturare l’attenzione del pubblico è “Jay Kelly”, scritto e diretto da Noah Baumbach. La pellicola, interpretata da due celebri attori, George Clooney e Adam Sandler, sarà presentata in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

In attesa dell’uscita nelle sale, fissata per il 19 novembre, è stato rilasciato il primo trailer italiano. La storia ruota attorno a Jay Kelly, una star del cinema, e il suo dedicato manager Ron. In un viaggio sorprendente attraverso l’Europa, i due protagonisti si trovano a fare i conti con le loro decisioni, esplorando i legami con le persone che amano e riflettendo sull’eredità che lasceranno.

Il cast del film è composto da un ensemble impressionante che include nomi come Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, e Greta Gerwig, tra gli altri. “Jay Kelly” promette di essere un’esperienza cinematografica ricca e profonda, portando il pubblico a riflettere sul significato dei legami e delle scelte personali. La pellicola sarà poi disponibile su Netflix a partire dal 5 dicembre.