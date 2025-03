Javier Martinez travolto dalle polemiche: “Blackface, razzismo”

Al Grande Fratello di quest’anno, i concorrenti hanno dovuto imitare personaggi famosi, scatenando polemiche. Helena Prestes ha interpretato Amanda Lecciso, mentre Javier Martinez ha simulato Maxime Mbanda colorandosi la faccia di marrone, suscitando accuse di blackface e razzismo. Gli utenti sui social hanno criticato fortemente questa scelta, sottolineando che il Grande Fratello continua a ignorare la gravità del blackface. Le reazioni sono state disparate: alcuni difendevano Javier, affermando che in Italia l’uso di trucco scuro non ha la stessa connotazione razzista che negli Stati Uniti, mentre altri ritenevano inaccettabile l’imitazione basata sul colore della pelle.

Nel passato, show come Tale e Quale Show avevano già affrontato polemiche simili: i concorrenti venivano truccati per imitare artisti neri, ma nel 2019 Endemol ha eliminato il trucco nero in risposta alle critiche. Carlo Conti, conduttore dello show, aveva espresso la sua perplessità riguardo alle accuse di blackface, sostenendo che tali facciate artistiche non dovrebbero generare conflitti, poiché tutti gli artisti meritano di essere imitati senza discriminazioni legate al colore della pelle.

La discussione attuale su Grande Fratello riaccende un dibattito su come la rappresentazione culturale e le pratiche artistiche siano percepite e accettate in diverse società. Anche se alcuni ritengono che in Italia non ci sia un problema di razzismo nel trucco scuro, la questione rimane delicata e complessa, mettendo in evidenza la necessità di una maggiore sensibilità e consapevolezza.