Javier Martinez svela com’è stata la sua esperienza con Helena

Giovedì notte, dopo la puntata del Grande Fratello, Javier Martinez e Helena Prestes si sono ritirati in un tugurio per godersi la sorpresa vinta durante una prova, cenando insieme a sushi. La serata è stata segnata da baci e coccole, culminando in una notte passata sotto le coperte. Tuttavia, la diretta delle 6:00 è stata interrotta, e al mattino alcuni telespettatori hanno notato un preservativo aperto a terra. Javier ha poi confermato la relazione con Helena, descrivendo la loro esperienza: “è stato bello fare l’amore anche se era un po’ imbarazzante”.

Durante una conversazione in camera, Javier ha esortato Helena a sentirsi libera e a non preoccuparsi di possibili gelosie, spiegando che non si offenderebbe se lei desiderasse dormire con un’altra persona. Helena ha risposto che l’idea di dormire insieme le piaceva e ha confessato di sentirsi un poco in imbarazzo a causa delle telecamere, riconoscendo il contesto particolare in cui si trovavano. Entrambi hanno convenuto che la situazione era un po’ strana, ma si sono detti entusiasti di trascorrere più notti insieme.

Helena ha anche chiarito che, nonostante la sua libertà, si sentiva a suo agio con l’idea di condividere la notte con Javier. I due hanno dimostrato di voler costruire una relazione basata sulla libertà e sulla comprensione reciproca, pur affrontando le complicazioni derivanti dalla loro situazione televisiva.