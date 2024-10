Javier Martinez smaschera Shaila: “Mi diceva cose su Lorenzo e altri”

Negli ultimi giorni, Shaila Gatta ha sempre smentito di aver baciato Javier Martinez, affermando anche alle sue amiche che sotto le coperte ci sono state solo coccole. Tuttavia, Javier ha rivelato di aver avuto una relazione più intima con lei, confermando che ci sono stati baci e che Shaila gli aveva chiesto di negare tutto, anche nel caso qualcuno avesse scoperto la verità.

Nella notte di lunedì, dopo aver affrontato la situazione, Javier ha parlato apertamente della sua connessione con Shaila, dichiarando: “Certo che c’è stato qualcosa, siamo stati molto vicini, ci siamo baciati e ci sono sempre stati baci molto carnali fin dall’inizio”. Inoltre, ha rivelato che Shaila gli aveva detto cose negative riguardo a Lorenzo Spolverato, sostenendo che lei non fosse realmente interessata a lui, vedendolo soltanto come un amico. Javier ha accennato a dettagli più scottanti, affermando: “Se tiro fuori altro, poi finisce che non si presenta e io voglio che si presenti, lei deve stare in ansia!”.

Martinez ha chiarito che Shaila aveva parlato di Lorenzo e di altri concorrenti della casa, ma ha preferito non entrare nei dettagli per evitare conflitti. Ha detto: “Non voglio riempirmi di rancore perché lei ha detto cose su altre persone, ma non mi voglio permettere, dirò solo quello che riguarda me”.

In attesa delle prossime rivelazioni, l’interesse cresce intorno a questa situazione intricata e ai possibili sviluppi di una relazione che sembra essere più complessa di quanto inizialmente apparisse. I fan sono impazienti di scoprire come reagirà Shaila di fronte alle affermazioni di Javier e se ci saranno ulteriori rivelazioni su quello che è realmente accaduto tra loro. L’atmosfera nella casa è tesa e le aspettative sono alte riguardo agli sviluppi futuri, specialmente con l’avvicinarsi di nuove interazioni tra i concorrenti e le dinamiche che ne deriveranno.

Lunedì si prevede una serata decisiva, in cui potrebbero emergere ulteriori verità nel corso del programma.