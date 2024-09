Javier Martinez nei guai, rischia una causa mentre è al Grande Fratello

L’ultimo concorrente ad entrare nella casa del Grande Fratello è Javier Martinez, ex tentatore di Temptation Island e pallavolista argentino, che gioca nella squadra siciliana Avimecc Modica in Serie A3. Martinez ha firmato un contratto con il club nel maggio scorso, ma ha saltato il raduno e gli allenamenti a settembre. Questo comportamento ha portato la società a considerare l’azione legale nei suoi confronti, poiché, se dovesse proseguire nel reality, tornerebbe in campo solo nella primavera del 2025.

Ezio Aprile, portavoce della società, ha espressamente dichiarato che il comportamento di Martinez è stato inaspettato e poco professionale. Hanno manifestato l’intenzione di proteggere l’immagine dell’Avimecc Volley Modica e di garantire che la mancanza di rispetto nei confronti dell’accordo contrattuale non resti impunita. Si sospetta che dopo aver firmato con la squadra, Martinez abbia scelto di partecipare a un reality, infrangendo quindi l’accordo con il club.

Il tesseramento di Martinez era stato confermato dalla Lega prima della chiusura del mercato del volley, il che costringe la squadra a cercare un sostituto sul mercato. Questo inciderà sull’avvio della stagione, poiché il nuovo giocatore non sarà disponibile fino alla quarta giornata del campionato, lasciando la squadra con un elemento in meno. La società intende anche segnalare la situazione agli organi competenti della FIPAV per garantire chiarezza e eventuali provvedimenti contro il giocatore.

Martinez si presenta come un giovane sportivo, timido ma affascinato dalle donne, e il suo ingresso nella casa del Grande Fratello ha suscitato grande attesa. Questa combinazione di caratteristiche potrebbe rivelarsi interessante per il pubblico, e i fan della trasmissione sono curiosi di vedere come si comporterà nel contesto del reality show. La questione legale con l’Avimecc Modica e la sua carriera sportiva aggiungeranno sicuramente un ulteriore livello di complessità alla sua esperienza nella casa.