Javier e Helena parlano di politica e svelano se votano a destra o a sinistra

Nella casa del Grande Fratello ci sono delle restrizioni riguardanti tematiche come la religione e la politica, ma alcuni concorrenti hanno trovato modi per accennare a questi argomenti usando termini in codice. Recentemente, un tweet di Helena Prestes ha catturato l’attenzione, in cui annuncia di poter votare in Italia e chiede consigli. Durante una conversazione con Javier Martinez, la modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno parlato di politica, dando vita a numerose reazioni sui social media.

Martinez ha chiesto a Helena se vota, e quando lei ha confermato, ha voluto sapere per chi vota. Tuttavia, Javier ha mostrato una certa reticenza a rivelare le sue preferenze politiche. Helena ha utilizzato simbolicamente un barattolo di sale e una pianta di rosmarino per rappresentare le due opzioni politiche, affermando di trovarsi “qui”. La discussione ha mostrato che entrambi hanno opinioni diverse, ma Helena ha espresso il desiderio di uscire per chiarire i propri punti di vista.

Successivamente, Helena ha chiesto a Javier di posizionarsi tra due porte, una dedicata al mistero e l’altra al confessionale, sottolineando che preferisce una posizione chiara. Entrambi sembrano avere almeno alcune idee politiche in comune, con Helena che ha fatto notare come in Brasile gli artisti votano in modo differente. La conversazione ha rivelato che, nonostante le differenze, c’è complicità tra i due anche riguardo alla politica.