Jason Momoa e Adria Arjona a New York

Jason Momoa è il protagonista del nuovo progetto “Fratelli demolitori”, in cui interpreta Jonny, un uomo che deve fare squadra con il fratellastro James, interpretato da Dave Bautista, dopo la misteriosa scomparsa del padre. Il 15 gennaio, a New York, si è svolta la prima del film, con Jason Momoa che ha sfilato sul red carpet insieme all’attrice e compagna Adria Arjona. I due attori, che hanno 45 e 32 anni, fanno coppia fissa da quasi due anni e dal febbraio 2025 si presentano sempre in due nelle occasioni ufficiali.

Momoa e Arjona hanno dispensato sorrisi e abbracci anche durante la prima di “Fratelli demolitori”, mostrandosi innamoratissimi e rilassati. A differenza delle coppie di celebrità che preferiscono tenere la propria vita privata lontana dai riflettori, Momoa e Arjona sembrano fare affidamento uno sull’altra quando si tratta di lavoro, mettendo il sostegno reciproco al centro della loro relazione.

Jason Momoa e Adria Arjona si sono conosciuti durante le riprese di “Sweet Girl”, film in cui interpretano marito e moglie. All’epoca, Arjona era da poco convolata a nozze con Edgardo Canales, mentre Momoa era legato a Lisa Bonet, con cui condivide i figli Lola e Nakoa-Wolf. Dopo le rispettive separazioni, Momoa e Arjona hanno cominciato a frequentarsi e sono diventati Instagram official con la pubblicazione degli scatti di un viaggio in Giappone insieme ad alcuni amici.

Tra i momenti più belli della loro relazione c’è il red carpet del Festival di Cannes, quando Momoa e Arjona hanno partecipato alla première di “Splitsville”, in cui Arjona ha recitato al fianco di Dakota Johnson. Momoa ha anche condiviso le immagini del concerto di Ricardo Arjona, padre della compagna e star della musica guatemalteca, a cui si è unita anche Adria, per un abbraccio commosso sul palco. Adria Arjona ha scritto su Instagram: “Non c’è niente che ami di più che vivere la mia vita al tuo fianco” e ha aggiunto un augurio per l’uscita della nuova serie in cui il compagno è protagonista.