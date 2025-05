Jason Derulo arriva in Italia per una notte tutta da ballareIl “The Last Dance World Tour” annunciato per il 2026 avrà una tappa italiana a Bologna!

6 marzo 2026 | Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Biglietti in vendita dalle ore 9.00 di venerdì 23 maggio!

Scopri tutti i dettagli su https://www.ticketone.it/artist/jason-derulo/