Jason Derulo: Concerto a Bologna 2026 – Info e Biglietti

Jason Derulo tornerà in Italia per un unico concerto, venerdì 6 marzo 2026, all’Unipol Arena di Bologna. Questo evento fa parte del suo nuovo tour mondiale, The Last Dance World Tour, promettendo uno spettacolo all’altezza dei suoi successi globali.

Derulo è un artista multiplatino, noto per la sua capacità di fondere diversi generi musicali. Con oltre 250 milioni di singoli venduti e quasi 200 milioni di follower sui social, rappresenta una delle icone più riconoscibili del pop contemporaneo. Il suo repertorio include hit come "Talk Dirty", "Wiggle", "Swalla" e "Savage Love", che ha raggiunto il primo posto in 16 nazioni. Le sue collaborazioni spaziano da BTS a Nicki Minaj e Michael Bublé, dimostrando la sua versatilità. Il suo recente brano "Snake", in collaborazione con Nora Fatehi, ha già superato i 124 milioni di visualizzazioni.

Per informazioni sui biglietti:

Data: 6 marzo 2026

Luogo: Bologna, Unipol Arena

Link per l’acquisto: Jason Derulo su Instagram

Fonte: www.newsic.it