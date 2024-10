Jason Derulo accusato da un vip: “Sei nei video di Diddy”

Lo scorso aprile, Jason Derulo ha espresso il suo sostegno per Diddy, affermando che non intende accusarlo senza prove concrete. Durante un’intervista con TMZ, Derulo ha sostenuto che Diddy dovrebbe essere considerato innocente fino a prova contraria, evidenziando il fatto che anni fa Diddy lo aveva aiutato a entrare nel mondo della musica. Ha anche sottolineato che, sebbene Diddy sia attualmente sotto inchiesta federale e abbia subito perquisizioni nella sua villa, non è stato arrestato.

Di recente, 50 Cent ha lanciato insulti verso Derulo, insinuando che potesse essere presente in video compromettenti relativi ai festini di Diddy. 50 Cent ha esortato Derulo a “chiudere la bocca” e ha accennato a presunti filmati che Diddy avrebbe in suo possesso, che coinvolgerebbero gli ospiti delle sue celebri feste. Forbes ha commentato che questo riferimento ai “video” potrebbe derivare dalle accuse di Rodney Jones, un produttore che sostiene che Diddy abbia registrazioni in grado di compromettere le celebrità invitate ai suoi eventi. Diddy ha negato tali accuse tramite i suoi avvocati.

In effetti, Derulo è stato presente ai famosi White Party organizzati da Diddy, ma ciò non implica necessariamente che sia coinvolto in atti illeciti. La tensione tra i due rapper è evidente, soprattutto dopo che 50 Cent ha fatto riferimento a possibili prove video che potrebbero coinvolgere Derulo. Poco dopo le frecciatine di 50 Cent, Derulo ha reagito su Instagram, chiarendo la sua posizione e rispondendo alle accuse mosse dal collega.

La situazione attuale pone Diddy al centro di un turbinio di polemiche, con diverse personalità del mondo della musica che prendono posizione in merito alla sua presunta innocenza. La questione dei festini e delle accuse correlate continua a far discutere, evidenziando come il mondo dello spettacolo possa essere complesso e incline a controversie. In questo contesto, Derulo ha scelto di difendere il suo amico, lasciando intendere che, fino a quando non verranno presentate prove concrete, la presunzione di innocenza deve prevalere.