Jasmine Paolini: Momento Cruciale a Wimbledon dopo il Crollo

La situazione di Jasmine Paolini nel tennis professionistico sta suscitando preoccupazione. Dopo aver subito una sconfitta in semifinale al Bad Homburg Open contro Iga Swiatek, l’italiana ha lasciato il torneo con un punteggio di 6-1, 6-3. Questo match rappresenta comunque un’opportunità di preparazione per l’imminente Wimbledon.

Paolini si appresta a esordire nei Championships sfidando la lettone Anastasija Sevastova, che ha avuto un passato significativo nel ranking WTA, raggiungendo la posizione numero 11. Per la tennista toscana, il match sarà cruciale, specialmente dopo aver raggiunto la finale di Wimbledon nel 2024, dove ha perso contro Barbora Krejcikova. Quest’anno, si presenta come numero 5 della classifica, avendo perso il quarto posto a vantaggio di Swiatek.

A Wimbledon, Paolini dovrà difendere un totale di 1.300 punti. Un’eliminazione al primo turno le costerebbe 1.290 punti, mentre al secondo turno la perdita sarebbe di 1.250 punti. Ogni successivo turno comporterebbe una perdita progressiva di punti fino a 500 in caso di semifinale. Tuttavia, se dovesse raggiungere nuovamente la finale o addirittura vincere, il suo punteggio rimarrebbe invariato o aumenterebbe, rispettivamente.

La pressione è alta, poiché Paolini rischia di essere scavalcata nel ranking dalle sue concorrenti dirette, come Qinwen Zheng, Mirra Andreeva e Madison Keys, se non dovesse raggiungere risultati soddisfacenti in questo torneo.