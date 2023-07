Jasmine Carrisi tra GF Vip e Ballando: “Un’esperienza da fare”

Non solo Loredana Lecciso, Alfonso Signorini al GF Vip vorrebbe anche la figlia Jasmine Carrisi. Sembra che il conduttore abbia chiesto più volte alla ragazza di partecipare al reality di Canale 5. Ma quest’anno secondo alcune indiscrezioni anche Milly Carlucci vorrebbe la figlia di Al Bano a Ballando con le Stelle.

In un’intervista rilasciata al settimanale Vero Jasmine Carrisi ha lasciato la porta aperta sia al programma di Alfonso, che a quello di Milly: “Devo dire che Ballando con le Stelle mi piace tantissimo, però non è previsto che io concorra quest’anno, anche se mi piacerebbe in futuro. Sul Grande Fratello mi è stato chiesto in modo vago. La considero comunque un’esperienza da fare in futuro. Fare il Festival di Sanremo? Questa è la massima aspirazione, come credo sia per tutti i cantanti. Per ora, però è solo un sogno. Le critiche che mi rivolgono? Da piccola ci stavo male ma oggi li accetto, riesco a distaccarmi. Ho sempre detto di aver fatto il filler alle labbra! Però, nonostante io sia molto aperta verso l’ipotesi dei ritocchi, non ne ho fatti”.

Se le cose stanno così allora le conviene fare prima Ballando con le Stelle, visto che solitamente Milly Carlucci non arruola nei suoi cast personaggi che hanno partecipato a dei reality.

Jasmine Carrisi sul GF Vip.

“Di sicuro quel programma mi piace e partecipare è una cosa che mi incuriosisce. Ci andrò, ma quando avrò una carriera più solida. Anche mio padre ha fatto così con i reality. – ha dichiarato la ragazza un mese fa a Nuovo – Adesso penso alla mia musica. Poi c’è mia madre che mi dà tanti consigli per la musica e la televisione. L’ascolto ed è saggia, diciamo che è come fosse un po’ la mia agente. In questo settore dello spettacolo è competente. Essere figlia di personaggi di questo ambiente ha i suoi contro, ma anche dei pro e sono molto felice”.