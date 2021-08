Jasmine Carrisi in Rai è stata super coccolata sia da Mara Venier (che l’ha più volte ospitata a Domenica In), sia da Antonella Clerici (che l’ha voluta fra i coach della prima edizione di The Voice Senior), ma la prossima stagione televisiva potrebbe migrare altrove. A fare cosa, ovviamente, non si sa.

Come scritto da Giuseppe Candela su Dagospia, Jasmine Carrisi “avrebbe ricevuto una proposta da un programma di Canale 5”.

“Se per papà Albano si vocifera di uno sbarco a Ballando con le Stelle qualcosa sembra muoversi anche per sua figlia Jasmine. La baby Carrisi dopo la sua prima esperienza televisiva a The Voice Senior, dove arriverà Orietta Berti, potrebbe non restare con le mani in mano. Stando alle nostre fonti negli ultimi giorni avrebbe ricevuto una proposta da un programma di Canale 5. Di cosa si tratterà?”.

Ovviamente il primo pensiero è andato al Grande Fratello Vip, che già ospiterà a settembre un’altra figlia d’arte: Anna Lou Castoldi, primogenita di Asia Argento e Morgan. Quest’ultimo, oltretutto, è già nel cast di Ballando con le Stelle, dove potrebbe presto arrivare anche Albano.

Con Albano e Morgan alla corte di Milly Carlucci e le loro figlie nella casa più spiata d’Italia, si prevede una stagione televisiva all’insegna del gossip e delle frecciatine fra reti e programmi. Dita incrociate, sarebbe bellissimo.

Jasmine Carrisi, ecco perché ha partecipato a The Voice Senior