Jasmine Carrisi è fra le coach della prima edizione di The Voice Senior (le ultime due puntate sono previste venerdì 18 e domenica 20 dicembre) e, intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, ha spiegato perché rispetto agli altri giudici è quella che parla meno.

“Voglio ascoltare gli altri, non mi va di prendere il sopravvento. Più che parlare tanto voglio imparare a seguire quello che dicono gli altri giudici“.

Il sogno di Jasmine Carrisi non è quello di lavorare in TV, ma vorrebbe seguire le orme del padre e vivere di musica, anche se non parteciperebbe mai ad un talent show, come confessato fra le pagine di TeleSette.

“A The Voice Of Italy c’era stata l’esperienza simpatica di Roby Facchinetti e suo figlio Francesco ed è stata la stessa produzione a chiedere a mio padre se avesse voglia di coinvolgermi. Io non ci ho pensato due volte, anche perché ho sempre seguito The Voice, amo quel genere di programmi. Se io parteciperei ad un talent? No, in quel caso il cognome che porto sarebbe troppo ingombrante. Fra me e mio padre c’è molta intesa, anche se nella vita privata ci punzecchiamo spesso”.

Bloccata in Puglia a causa del Covid-19, Jasmine Carrisi ha già in cantiere un trasferimento a Milano a casa della sorella maggiore Brigitta, primogenita di Loredana Lecciso.