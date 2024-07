Jasmine Carrisi dopo Ballando con le Stelle in Georgia parla di Milly Carlucci

Come vi avevo già annunciato, la scorsa stagione televisiva Jasmine Carrisi è volata in Georgia per prendere parte al cast del loro Ballando con le Stelle.

Un’esperienza che ricorda con grande piacere, come rivelato a Tag24: “Beh, è stata una delle esperienze più belle della mia vita che conserverò gelosamente per sempre, ci siamo impegnati e abbiamo lavorato tantissimo! Mi piacerebbe partecipare anche in Italia“. E che vorrebbe ripetere presto.

In Georgia Jasmine Carrisi ha ballato in coppia col ballerino professionista Irakli Dzadzamia e fra le varie coreografie ne ha realizzata anche una sulle note di Felicità di suo padre Albano. “Più cresco più mi sento vicina a papà, abbiamo vissuto tante esperienze insieme bellissime ed è una persona che mi trasmette positività. Ogni volta che sono con lui è un toccasana per la mia serenità“, ha aggiunto.

Jasmine Carrisi a Ballando con le Stelle in Georgia, un po’ di video:

A Tag24, Jasmine Carrisi ha poi aggiunto: “Ballando con le Stelle? Me l’ha proposto un conduttore che ho conosciuto quando ho fatto un lavoro con mio padre e a distanza di mesi mi ha contattato per farmi questa proposta che ovviamente ho accettato. Ho detto di sì perché volevo fare una esperienza fuori dall’Italia e poi perché ci sono insegnanti pazzeschi. […] Mi sono chiesta del perché di questa proposta (ride, ndr). Mio padre lì è conosciuto, però comunque è stata una proposta super inaspettata“.

La figlia minore di Albano riuscirà a realizzare il suo sogno ed a partecipare anche alla versione italiana dello show? Lo scorso anno disse: “Devo dire che Ballando con le Stelle mi piace tantissimo, però non è previsto che io concorra quest’anno, anche se mi piacerebbe in futuro“. Che il 2024 sia la sua volta buona?

Il rapporto con i suoi fratelli

Jasmine ha tre sorelle maggiori (Ylenia, Cristel e Romina Junior), un fratello maggiore (Yari) e un fratello minore (Albano Junior). “Che rapporto ho con i miei fratelli e le mie sorelle? Un bel rapporto diverso con tutti. Chiaramente ci sono sempre alti e bassi, ma rimane sempre un grande amore che ci lega. Tutti i miei fratelli e sorelle sono persone interessanti e pieni di nozioni“.