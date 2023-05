Jasmine Carrisi debutta in Beautiful e Katherine Kelly Lang commenta la separazione Totti-Blasi

Il cast di Beautiful è ufficialmente arrivato a Roma per girare alcune puntate e fra i volti nuovi che reciteranno in questi giorni ci sarà anche Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso.

L’ex giudice di The Voice Of Italy in questi giorni si trova proprio a Roma – come dimostrano le sue storie su Instagram – ed a svelare il suo impegno sul set è stato Today, che ha così scritto: ”

“Queste puntate ambientate in Italia – che verranno girate tra il 15 e il 17 maggio – verranno trasmesse negli Stati Uniti a fine giugno. In Italia, invece, la messa in onda è prevista nella primavera 2024. Guest star Jasmine Carrisi: la figlia di Al Bano avrà un ruolo in questi episodi e girerà nella giornata del 16 maggio”.

Oggi, quindi, Jasmine Carrisi è sul set insieme a Katherine Kelly Lang che sempre a Today ha commentato la separazione fra Totti e Ilary.

“Questa è una storia triste” – ha commentato dopo che la giornalista le ha fatto un riassunto della vicenda – “Non sono un’esperta di amore, Brooke si riprende da sola da ogni difficoltà. Se c’è una possibilità di un loro ritorno di fiamma? Oh sì, perché no! C’è sempre una possibilità“.

Parole un po’ dette a caso dato che quando Katherine Kelly Lang è stata messa davanti a una foto di Francesco Totti e Ilary Blasi ha risposto: “Lei penso di averla già vista lui non so chi sia“.