Jasmine Carrisi conferma la storia con il figlio di un famoso cantante

Nell’estate del 2019 hanno iniziato a circolare dei rumor sulla possibile storia d’amore tra Jasmine Carrisi e Giovanni Antonacci. I due sono stati visti spesso insieme e il ragazzo ha pubblicato diversi selfie con la coetanea sul suo profilo Instagram. Dopo delle voci su una presunta gravidanza la figlia di Albano è intervenuta ed ha smentito tutto: “Ne hanno dette tante quest’estate. Anche che ero incinta, ma non è così. Onestamente non so come sia nata questa cosa, probabilmente perché ho messo su qualche chilo, non so. Io e Giovanni siamo amici“.



Jasmine Carrisi, la conferma del flirt con Giovanni.

A due anni di distanza dai selfie e dalla smentita, Jasmine Carrisi (che ha anche parlato di un suo ex gay) ha finalmente ammesso di aver frequentato il figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi. In una nuova intervista rilasciata a Chi, la 21enne ha rivelato che con Giovanni c’è stato un flirt che poi si è trasformato in una bella amicizia: “La verità su quei rumor? Tra noi c’è stata una sana frequentazione diventata, poi, una piacevole amicizia. Succede“.

Jasmine Carrisi ha poi parlato di un brutto periodo della sua vita: “È difficile riavvolgere il nastro, ma come tanti anch’io sono stata bullizzata, derisa, offesa. Insomma, non è stata una passeggiata fin qui. C’è stato un episodio, alle elementari, dove un compagno mi prese in giro davanti a tutta la scuola – alunni, insegnanti, collaboratori scolastici – per la situazione sentimentale dei miei genitori. Uno shock perché i miei, fino a quel momento, mi avevano sempre tutelata dal gossip che ruotava attorno alla nostra famiglia. Dal nulla iniziai a odiare tutto: la scuola, lo sport, me stessa. Sognavo, a fasi alterne, di sparire. Dopo quel poco simpatico battesimo di fuoco evitavo di accendere la tv e di passare davanti a qualsiasi edicola. Impazzivo all’idea che tutti avessero un’immagine sbagliata e sgradevole, della mia famiglia“.