Jasmine Carrisi ammette il flirt con il figlio di Madonna: “Come è nato tutto”

Lo scorso mese, Al Bano ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera che sua figlia Jasmine Carrisi ha avuto una relazione con David Banda Ciccone, uno dei figli di Madonna. Ha descritto l’incontro come un’esperienza sorprendente, menzionando che durante un evento in Puglia, David si è interessato a Jasmine e che i due si sono frequentati per un breve periodo prima che lui tornasse negli Stati Uniti.

Jasmine ha confermato il flirt durante la sua partecipazione al programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo. Ha spiegato di aver incontrato David a una festa e ha aggiunto che sono ancora in contatto. Ha parlato con un tono spensierato, notando che le sue parole potevano sembrare come se stesse parlando con un’amica, dimenticando la presenza del pubblico. Ha descritto il momento dell’incontro, specificando che c’erano anche suo padre, Madonna e altri ospiti presenti.

La giovane ha anche rivelato di non aver inizialmente capito chi fosse David, scoprendo successivamente che era il figlio della famosa cantante. Hanno mantenuto un’amicizia dopo la loro breve relazione, con Jasmine che ha espresso ammirazione per David, definendolo “molto carino” e accennando anche alla sua passione per la musica. Tuttavia, ha scherzato cercando di sminuire l’idea di un confronto con la madre, affermando: “Se è bravo come la madre? No dai, non esageriamo.”

Jasmine ha aggiunto di aver raccontato la sua esperienza a suo padre senza prevedere che lui la condividesse con i media. Anche se David è tornato in Italia, non si sono incontrati di nuovo a causa di impegni di Jasmine. Ha concluso la sua intervista spiegando che, sebbene ci fosse un’attrazione, la situazione non si era evoluta oltre l’amicizia. Con toni leggeri, ha confesso di provare simpatia nei confronti di David, ma ha evitato di approfondire ulteriormente i dettagli della loro relazione.

In sintesi, Al Bano e Jasmine hanno condiviso un’esperienza unica, rivelando dettagli interessanti di un incontro tra famiglie celebri e mostrando come le relazioni tra i giovani possano prendere forme impreviste, anche in contesti molto pubblici.