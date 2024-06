Jasmine Carrisi alla festa di Madonna: “Era molto sulle sue”

Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini nell’ultima puntata di Estate in Diretta hanno ospitato Jasmine Carrisi. La 23enne ha parlato del rapporto con il padre e subito dopo ha raccontato che tre anni fa con Albano è stata al compleanno di Madonna. La giovane ha ricordato di quando il papà ha cantato l’Ave Maria per la regina del pop.

Se pensate di averle viste tutte nella vita è perché non avete ancora visto Albano cantare l’Ave Maria a Madonna (credits @RollingStoneita) pic.twitter.com/ql92DZkmAm — Francesca 💛❤️ (@Francesc_hell) September 27, 2021

Jasmine Carrisi: “Bellissimo, ma non ho parlato non Madonna, lei era sulle sue”.

Jasmine Carrisi ha confessato che la festa di Madonna è la prima esperienza che le viene in mente quando pensa alle trasferte con il padre: “Papà è legato a tutti i viaggi che ha fatto. Poi lo stile di vita da tour è magico, respirare quell’aria nei teatri è bellissimo. Mi ha portato spesso con sé. Un’esperienza in particolare che ricordo con affetto? La prima che mi viene in mente è recente, lui ha cantato alla festa di Madonna, era il suo compleanno e ha cantato anche l’Ave Mariao. Non è mica una cosa da poco. Com’è stato? Pazzesco a dire poco. Se ho parlato con lei? No, devo dire la verità, lei era molto sulle sue e non abbiamo parlato. Ma questo ci sta ed è normale, come si dice ‘ma chi ti credi di essere Madonna?’. Lei è Madonna e quindi ci sta. Però è stato bellissimo tutto“.

Nel 2021 Albano ha raccontato quali brani ha cantato per la Ciccone: “Sì sono stato invitato al suo compleanno, mi hanno chiamato alla festa anche per esibirmi. Dovete sapere che molti della sua squadra sono italiani. Dagli assistenti, i truccatori e i parrucchieri, sono quasi tutti di origini italiane. Dopo che ho cantato sono venuti tutti a chiedermi una foto e molti hanno anche chiesto l’autografo. Madonna era colpita dall’affetto che c’era per me in quel contesto. Cosa ho cantato per lei? Felicità, poi lei ha voluto che cantassi il suo pezzo italiano preferito, Caruso, di Lucio Dalla e alla fine ho anche cantato Ave Maria“.