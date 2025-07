Jasmin Salvati svela retroscena su L’Isola e i naufraghi

In un recente incontro a Casa Lollo, Jasmin Salvati, una delle protagoniste della 19esima edizione de “L’Isola dei Famosi”, ha condiviso le sue impressioni sull’avventura in Honduras. La giovane naufraga ha rivelato alcuni dettagli sul suo percorso e sulle dinamiche che hanno animato il reality, recentemente vinto da Cristina Plevani.

Jasmin è stata eliminata poco prima della finale, ma ha spiegato che la sua decisione di lasciare il gioco era motivata dal desiderio di assistere alla diretta. “Preferisco uscire e non arrivare terza o quarta”, ha dichiarato, aggiungendo che, nonostante le difficoltà, ha vissuto l’esperienza con serenità. Ha superato i momenti critici, come la mancanza di sonno e le condizioni igieniche, sottolineando la determinazione dei giovani partecipanti.

Durante l’intervista, ha anche commentato alcune delle tensioni tra i naufraghi. Riferendosi all’accesa lite in acqua tra Omar Fantini e Dino Giarrusso, ha confessato di essere rimasta colpita dall’accaduto, sebbene non avesse assistito all’intera scena. “Credo che fossero nervosi per questioni loro e il gioco sia stato solo un pretesto”, ha affermato.

Riguardo le discussioni tra Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi, Jasmin ha riconosciuto il carattere vivace di Teresanna, dichiarando di concordare con le sue posizioni. Ha elogiato Mario per il supporto ricevuto, confessando che le litigate la preoccupavano anche per la sua salute. Una testimonianza sincera che mette in luce le complessità delle relazioni interpersonali in un contesto così intenso.