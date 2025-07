Jasmin Salvati racconta il suo sogno: Pechino Express!

Il mondo del gossip non smette mai di sorprendere, e gli ex protagonisti dei reality continuano a far parlare di sé. Tra questi, l’ex naufraga Jasmin Salvati, famosa per la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi 2025”, ha recentemente condiviso alcune curiosità sulla sua esperienza in Honduras e i suoi future desideri televisivi.

In un’intervista a Casa Lollo, Jasmin ha fatto il punto sulla sua avventura sull’isola, raccontando del rientro in Italia, che è stato segnato da qualche difficoltà legata alla salute. Ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno a Roma, descrivendo i primi giorni post-reality come un po’ complicati per via dello stomaco, evidenziando la differenza tra la vita sull’isola e quella quotidiana. Ha anche avuto modo di collegarsi con alcuni ex compagni di avventura, confermando che Mario e Loredana stavano recuperando da alcuni malesseri post-isola.

La sua partecipazione si è conclusa nella semifinale del programma, vinto dall’ex gieffina Cristina Plevani, ma Jasmin ha confessato di aver tifato per Loredana, apprezzando la sua forza e determinazione durante la competizione.

Guardando al futuro, Jasmin ha rivelato che, sebbene non stia considerando di partecipare al Grande Fratello, il suo sogno rimane quello di unirsi a “Pechino Express” con la sua migliore amica, Giss. I due, partendo dalle loro differenze, sono convinte che possano creare un mix esplosivo in un contesto così avventuroso, esprimendo il loro desiderio di portare il loro legame sullo schermo.