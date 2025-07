Jashari-Milan: trattativa o telenovela di calciomercato?

Il mercato calcistico continua a offrire sviluppi interessanti, con il Milan al centro di una lunga trattativa per il giovane Jashari. Il club rossonero ha recentemente aumentato la propria offerta a 33,5 milioni di euro più 4,5 milioni di bonus, ma il Club Brugge è ancora in attesa di proposte dall’Inghilterra, sperando di scatenare un’asta per far lievitare il prezzo a 40 milioni.

Nel frattempo, Jashari si sta allenando separatamente e ha saltato sia la Supercoppa belga che l’ultima partita di campionato, comunicando ufficialmente al suo club il desiderio di trasferirsi al Milan. Nonostante abbia rifiutato diverse offerte dalla Premier League, il suo sogno resta quello di giocare a San Siro.

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha confermato l’intento del club di non accelerare eccessivamente l’affare, evidenziando come il giocatore desideri fortemente questa opportunità. La situazione sta però creando tensioni, poiché il direttore sportivo Tare non intende attendere indefinitamente.

Inoltre, il Milan deve fare attenzione a non esaurire le sue opzioni, e potrebbe riconsiderare le priorità, valutando l’acquisto di un centravanti su indicazione dell’allenatore Allegri. Nel frattempo, il team si sta preparando per l’ultima amichevole contro il Perth Glory. Tomori, in un’intervista, ha elogiato le indicazioni chiare di Allegri e la crescita della squadra in fase difensiva, sottolineando il miglioramento della condizione fisica rispetto a due settimane fa.