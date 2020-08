Jared Leto sarà Andy Warhol: l’attore e cantante dei Thirty Seconds to Mars è stato scelto per interpretare il maestro della pop art in un biopic a lui dedicato.

Il volto di Andy Warhol sul grande schermo sarà quello di Jared Leto. Il noto attore e cantante dei Thirty Seconds to Mars è stato scelto per interpretare il genio della pop art in un prossimo biopic dedicato alla sua incredibile vita. Un grande onore per il cantante americano, che ha ufficializzato la notizia attraverso un post sul suo account ufficiale Instagram.

Jared Leto sarà Andy Warhol

A confermare un rumor che ricolava già da qualche giorno è stato lo stesso Jared attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, con questo messaggio: “Sì, è vero, interpreterò Andy Warhol in un film di prossima uscita. Sono così grato ed entusiasta di questa immensa opportunità“.

Jared Leto dei Thirty Seconds to Mars

Il 48enne attore e cantante ha quindi fatto gli auguri in ritardo all’artista americano, che avrebbe compiuto 92 anni il 6 agosto, e ha concluso il post con queste parole: “Tu e il tuo genio ci mancate“. Di seguito il messaggio di Jared:

Jared Leto in un film su Andy Warhol

Non si conoscono invece per ora molti dettagli sulla trama del film. Sappiamo però che dovrebbe essere basato sulla biografia Warhol: The Biography scritta da Victor Bockris nel lontano 1989, un libro di cui Leto è riuscito ad acquistare i diritti insieme al co-produttore Michael De Luca.

Stando a quanto riferito dall’Hollywood Reporter, la sceneggiatura dovrebbe essere affidata a Terence Winter, già famoso per aver lavorato in serie come Xena: la principessa guerriera, Boardwalk Empire, The Sopranos (serie con cui ha vinto 4 Emmy), Vinyl, oltre che nel film di Martin Scorsese The Wolf of Wall Street.