Il film House Of Gucci è in piena fase produttiva e dopo aver visto le prime immagini di Madalina Ghenea nelle vesti di una giovane Sophia Loren, ecco anche quelle di Jared Leto nel ruolo di Paolo Gucci.

Paolo Gucci è il cugino di Maurizio Gucci, l’uomo assassinato su cui si basa il film e che ha sposato Patrizia Reggiani, alias Lady Gaga.

Nelle prime immagini che circolano online, Jared Leto si presenta invecchiato e stempiato, con delle lunghe basette stile anni Settanta.

Jared Leto como Paolo Gucci no set de “House of Gucci” de Ridley Scott #HouseofGucci #JaredLeto #RidleyScott pic.twitter.com/a4M61qQt3I — girl on film (@girl_onfilm) March 17, 2021

In Italia ormai da settimane, Jared Leto ha imparato a parlare anche un po’ di italiano.

Ecco il video:

“Sono a Roma, studio italiano per il film House of Gucci. Sono contento di parlare la vostra lingua, a presto. Ciao!”

Jared Leto è Paolo Gucci in House Of Gucci

Gucci, la storia dell’omicidio voluto da Patrizia Reggiani

Il film si baserà sulla vita di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani fino all’omicidio che ha sconvolto la maison. Omicidio che ha visto finire in carcere Patrizia Reggiani (accusata di essere la mandante), Benedetto Ceraulo (l’esecutore materiale che ha sparato quattro colpi di pistola a Gucci), Orazio Cicala (l’autista che ha aiutato Ceraulo a scappare), Ivano Savioni (che ha materialmente organizzato l’omicidio) e Giuseppina Auriemma, accusata di essere stata l’intermediaria fra la Reggiani e gli altri ragazzi.

Patrizia Reggiani, ora tornata in libertà, il 9 novembre 2000 ha tentato il suicidio in carcere impiccandosi con le lenzuola alle sbarre della sua cella, venendo salvata. Quando le fu proposta la semilibertà decise di rinunciarvi poiché, come da lei dichiarato, non aveva mai lavorato in vita sua e avrebbe preferito rimanere in cella.

Il 20 febbraio 2017 è stata scarcerata.