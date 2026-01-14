Janoska Ensemble a Rapallo

Giovedì 15 gennaio, presso l’Auditorium delle Clarisse a Rapallo, si terrà un concerto dello Janoska Ensemble. Il gruppo, composto da una famiglia di musicisti di Bratislava, è noto per il suo stile unico, che prevede l’improvvisazione sulle partiture dei compositori classici, rendendoli attuali e inaspettati.

In questo concerto, gli Janoska si esibiranno con le opere dei più grandi compositori classici, noti come le Big B’s, ovvero Bach, Brahms e Beethoven, e inoltre anche Bartók e Bernstein.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.