11 C
Roma
mercoledì – 14 Gennaio 2026
Musica

Janoska Ensemble a Rapallo

Da stranotizie
Janoska Ensemble a Rapallo

Giovedì 15 gennaio, presso l’Auditorium delle Clarisse a Rapallo, si terrà un concerto dello Janoska Ensemble. Il gruppo, composto da una famiglia di musicisti di Bratislava, è noto per il suo stile unico, che prevede l’improvvisazione sulle partiture dei compositori classici, rendendoli attuali e inaspettati.
In questo concerto, gli Janoska si esibiranno con le opere dei più grandi compositori classici, noti come le Big B’s, ovvero Bach, Brahms e Beethoven, e inoltre anche Bartók e Bernstein.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Umbria: impianti di dissuasione fauna selvatica
Articolo successivo
Cinema d’Autore a Riccione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.