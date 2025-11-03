Jannik Sinner trionfa a Parigi e torna numero uno ATP

Jannik Sinner ha vinto la finale del torneo indoor di Parigi, battendo Felix Auger Aliassime. Questo successo rappresenta il quinto titolo dell’anno per Sinner e lo riporta in cima alla classifica mondiale, superando Carlos Alcaraz, uscito di scena all’esordio nel torneo.

Nella finale del “Rolex Paris Masters”, ultimo appuntamento Atp 1000 della stagione, Sinner, secondo nel seeding, ha sconfitto il canadese, decimo nel ranking internazionale, con un punteggio di 6-4 7-6 (4). L’italiano ha mostrato grande condizione fisica, dominando il match. Auger Aliassime, ora in competizione con Lorenzo Musetti per l’ottavo posto nelle Atp Finals di Torino, ha un vantaggio di 160 punti sul toscano nella classifica Race live. Entrambi i tennisti scenderanno in campo la prossima settimana: Auger Aliassime a Metz e Musetti ad Atene. Sinner, invece, osserverà un turno di riposo prima di presentarsi alle Finals da numero 1 del mondo.

Dopo la vittoria, Sinner ha commentato: “Vincere a Parigi e tornare numero uno Atp è enorme. È stata una finale intensa, entrambi sapevamo cosa c’era in gioco. Sono molto contento. Gli ultimi mesi sono stati fantastici e ho lavorato per migliorare”. L’azzurro ha già la mente rivolta alle Finals di Torino, dove punterà a continuare la sua striscia positiva.

Con il trionfo di oggi, Sinner ha raggiunto il 23esimo titolo in carriera, su 32 finali disputate, di cui nove in questo anno. Auger Aliassime ha partecipato alla ventesima finale nel circuito maggiore, cercando di conquistare un biglietto anticipato per Torino, sogno sfumato con la sconfitta contro Sinner.