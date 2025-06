Jannik Sinner: Successo in Tennis e Patrimonio Crescente

Jannik Sinner: Crescita nel Tennis e Negli Affari

Nonostante la recente sconfitta nella finale del Roland Garros, Jannik Sinner continua a emergere nel tennis e nel mondo degli affari, raggiungendo un patrimonio superiore agli 80 milioni di euro. Con un guadagno di 1,275 milioni di euro per il secondo posto nel torneo, Sinner si conferma tra i migliori giocatori del circuito ATP, anche se il premio è inferiore ai 2,55 milioni di Carlos Alcaraz.

Nel 2024, Sinner ha guadagnato 26,6 milioni di euro tra montepremi e sponsorizzazioni, grazie a risultati eccellenti, tra cui la vittoria agli Australian Open e il successo agli US Open. Dall’inizio della sua carriera, dopo il quarto di finale al Roland Garros nel 2020, la sua ascesa è stata rapida, portandolo al nono posto nella classifica storica degli incassi ATP.

I premi al Roland Garros mostrano l’importanza economica del torneo, con un montepremi totale di 56,352 milioni di euro. Nonostante una pausa forzata nel 2025, Sinner ha mantenuto il primo posto nel ranking ATP e continua a guadagnare premi considerevoli.

In ambito commerciale, Sinner ha attratto sponsor di alto profilo come Nike, Rolex e Gucci, con un guadagno annuale stimato di circa 43 milioni di euro. Le sue iniziative imprenditoriali includono investimenti attraverso la holding Foxera, che si occupa di beni immobiliari e startup in diverse località tra cui Milano e Monte Carlo.

La sua crescente notorietà ha stimolato anche l’interesse per il tennis in Italia, contribuendo a un aumento del 42% negli investimenti nel settore. Sinner non è solo un campione sportivo, ma un simbolo dell’evoluzione del tennis italiano.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it