4.4 C
Roma
domenica – 23 Novembre 2025
Viaggi

Jannik Sinner si rilassa sul Lago di Garda

Da stranotizie
Jannik Sinner si rilassa sul Lago di Garda

Dopo settimane vissute a ritmi vertiginosi e con una pressione costante, Jannik Sinner ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax sul Lago di Garda, scegliendo Salò come meta per ricaricare le energie. Il fuoriclasse azzurro, reduce da una stagione straordinaria culminata con il trionfo alle ATP Finals, ha preferito immergersi nella tranquillità del GardaGolf Country Club di Soiano, dove ha potuto dedicarsi alla sua passione parallela, il golf.

Una disciplina molto lontana dall’esplosività del tennis, ma perfetta per ritrovare concentrazione e ritmo mentale. Molti atleti d’élite la utilizzano come parte del proprio percorso di recupero: un modo per rallentare, riflettere e lasciare che corpo e mente si riallineino. Durante la sua giornata sul green, il numero uno d’Italia ha incrociato Matteo Manassero, simbolo del golf italiano, con cui ha scherzato a lungo.

A fine sessione Sinner si è intrattenuto anche con il segretario del circolo Mauro Pauzzi, con Valentino Baronio e con Loris Vento. Con lui anche Snoopy, il piccolo cane della fidanzata Laila Hasanovic, ormai presenza fissa delle giornate del campione.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
È sempre mezzogiorno su Rai 1
Articolo successivo
Francesco De Gregori in concerto in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.