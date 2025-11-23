Jannik Sinner si rilassa sul Lago di Garda

Dopo settimane vissute a ritmi vertiginosi e con una pressione costante, Jannik Sinner ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax sul Lago di Garda, scegliendo Salò come meta per ricaricare le energie. Il fuoriclasse azzurro, reduce da una stagione straordinaria culminata con il trionfo alle ATP Finals, ha preferito immergersi nella tranquillità del GardaGolf Country Club di Soiano, dove ha potuto dedicarsi alla sua passione parallela, il golf.

Una disciplina molto lontana dall’esplosività del tennis, ma perfetta per ritrovare concentrazione e ritmo mentale. Molti atleti d’élite la utilizzano come parte del proprio percorso di recupero: un modo per rallentare, riflettere e lasciare che corpo e mente si riallineino. Durante la sua giornata sul green, il numero uno d’Italia ha incrociato Matteo Manassero, simbolo del golf italiano, con cui ha scherzato a lungo.

A fine sessione Sinner si è intrattenuto anche con il segretario del circolo Mauro Pauzzi, con Valentino Baronio e con Loris Vento. Con lui anche Snoopy, il piccolo cane della fidanzata Laila Hasanovic, ormai presenza fissa delle giornate del campione.