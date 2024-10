Jannik Sinner: Re d’Arabia nel Six King Slam e i Record di Guadagno nel 2024

Jannik Sinner continua a incrementare il suo patrimonio nel 2024, un anno da record per il tennista italiano. Dopo aver conquistato il settimo titolo stagionale battendo Novak Djokovic a Shanghai, Sinner ha trionfato anche nel Six Kings Slam a Riad, in Arabia Saudita, il 19 ottobre, sconfiggendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz. Questo torneo, non ufficialmente parte del circuito ATP, ha visto partecipare sei dei migliori tennisti al mondo: oltre a Sinner e Alcaraz, c’erano Djokovic, Nadal, Medvedev e Rune. Sebbene la vittoria non avesse un prestigio elevato, ha portato a Sinner un ricco premio di 6 milioni di dollari, che si aggiunge agli incassi già notevoli del suo 2024.

L’anno in corso è stato eccezionale per Sinner, che ha messo in bacheca sette trofei, tra cui due tornei del Grande Slam: l’Australian Open e il Roland Garros. Secondo i dati ATP, fino ad ora ha guadagnato 12 milioni di dollari grazie alle sue vittorie, ai quali si sommano ora i 6 milioni ottenuti a Riad, portando il totale a 18 milioni di dollari. È importante sottolineare che l’atleta ha avuto un’unica macchia sulla sua stagione: il forfait alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il calendario di Sinner include ancora il Masters 1000 di Parigi Bercy, le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis, suggerendo che potrebbe aumentare ulteriormente i suoi guadagni. Oltre ai premi, Sinner beneficia anche di notevoli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni. Infatti, ha un contratto annuale da 15 milioni con Nike, oltre a collaborazioni con brand come Gucci, Rolex, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Lavazza, Fastweb, Technogym, Panini e Intesa Sanpaolo. Anche se i dettagli finanziari non sono completamente noti, le stime indicano che questi contratti valgono almeno 5 milioni di euro.

In conclusione, il 2024 si conferma un anno straordinario per Jannik Sinner, chiudendo il cerchio tra successi sportivi e guadagni economici strabilianti, che lo consolidano come uno dei tennisti più promettenti e ricchi della scena internazionale.