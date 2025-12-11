Jannik Sinner prova la Mercedes-AMG GT 63 con Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli si è messo alla guida di una Mercedes-AMG GT 63 a Yas Marina con un passeggero d’eccezione: la stella del tennis Jannik Sinner, grande fan della Formula 1. Tra le varie celebrità che gravitano nel mondo della Formula 1, Jannik Sinner è un vero appassionato e si è guadagnato il titolo onorifico di “amico della F1”.

È stato tra i grandi ospiti della gara conclusiva della stagione, il Gran Premio di Abu Dhabi. Tra le varie attività in cui è stato impegnato nella giornata di domenica figura anche un hot lap con Andrea Kimi Antonelli su una Mercedes-AMG GT 63. “Mi piacciono le auto, mi piace andare veloce. È una sensazione fantastica”, ha spiegato Sinner prima di accomodarsi sul sedile del passeggero e cominciare il giro della pista di Yas Marina.

A stupire vedendo il video dell’hot lap è l’approccio analitico e molto tranquillo con cui commenta la maniera in cui Antonelli guida. Sinner chiede anche a quanto arrivi il battito di un pilota di Formula 1. Antonelli gli spiega che si toccano punte di 180 battiti al minuto, e 160 in media sui circuiti a basso degrado. “È incredibile notare il controllo che ha sulla macchina. Per loro è come per me il tennis. Colpisce quanto devono essere veloci nel pensare quando c’è una monoposto che si avvicina alle loro spalle”, ha spiegato Sinner dopo la conclusione dell’hot lap con Antonelli.

Che tra Sinner e Antonelli ci fosse dell’intesa lo si era capito quando tra il GP del Brasile e il GP di Las Vegas il pilota della Mercedes aveva presenziato alla finalissima delle ATP Finals a Torino, assistendo al trionfo di Sinner su Carlos Alcaraz. E chissà che nella breve pausa invernale della Formula 1 non ci possa essere spazio per quella gara sui kart che Antonelli e Sinner hanno intenzione di organizzare.