12.3 C
Roma
sabato – 29 Novembre 2025
Economia

Jannik Sinner paga 1,5 milioni di euro di tasse in Italia

Da stranotizie
Jannik Sinner paga 1,5 milioni di euro di tasse in Italia

Jannik Sinner, nonostante sia domiciliato a Montecarlo, ha contribuito in modo significativo al fisco italiano. Il tennista ha versato imposte sui guadagni ottenuti nei tornei nazionali e su altri redditi.

È stato riferito che Sinner ha versato circa 1,5 milioni di euro al fisco nazionale, nonostante le agevolazioni fiscali concesse dal Principato di Montecarlo. Il tennista ha guadagnato circa 5 milioni di euro partecipando a tornei sul territorio italiano e paga imposte pure sui contratti di sponsorizzazione, redditi da attività svolte in Italia e proprietà immobiliari nel paese.

Sinner è considerato il tennista più vincente che l’Italia abbia mai conosciuto, e la sua ascesa e i suoi successi hanno catapultato gli italiani oltre il calcio. Il tennista veste con orgoglio i panni tricolori e la gente lo apprezza. Tuttavia, ha anche attirato su di sé dei detrattori per la non presenza in Coppa Davis e per il fatto di essere domiciliato a Montecarlo.

La scelta di Sinner di vivere a Montecarlo dal 2020 è simile a quella di molti altri atleti di fama internazionale, attratti dai benefici fiscali del Principato. Tuttavia, ciò non significa che non contribuisca al sistema fiscale italiano. I dati pubblicati confermano che Sinner è tra i principali contribuenti individuali in Italia, grazie ai suoi versamenti fiscali significativi. I numeri parlano chiaro: pur beneficiando delle agevolazioni fiscali di Montecarlo, Sinner continua a rispettare gli obblighi d’imposta italiani, dimostrando che la sua situazione fiscale è gestita in modo trasparente e conforme alle leggi italiane.

Articolo precedente
Diplomazia e economia nell’era digitale
Articolo successivo
Calabria PSI denuncia gestione Aterp
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.