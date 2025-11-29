Jannik Sinner paga 1,5 milioni di euro di tasse in Italia

Jannik Sinner, nonostante sia domiciliato a Montecarlo, ha contribuito in modo significativo al fisco italiano. Il tennista ha versato imposte sui guadagni ottenuti nei tornei nazionali e su altri redditi.

È stato riferito che Sinner ha versato circa 1,5 milioni di euro al fisco nazionale, nonostante le agevolazioni fiscali concesse dal Principato di Montecarlo. Il tennista ha guadagnato circa 5 milioni di euro partecipando a tornei sul territorio italiano e paga imposte pure sui contratti di sponsorizzazione, redditi da attività svolte in Italia e proprietà immobiliari nel paese.

Sinner è considerato il tennista più vincente che l’Italia abbia mai conosciuto, e la sua ascesa e i suoi successi hanno catapultato gli italiani oltre il calcio. Il tennista veste con orgoglio i panni tricolori e la gente lo apprezza. Tuttavia, ha anche attirato su di sé dei detrattori per la non presenza in Coppa Davis e per il fatto di essere domiciliato a Montecarlo.

La scelta di Sinner di vivere a Montecarlo dal 2020 è simile a quella di molti altri atleti di fama internazionale, attratti dai benefici fiscali del Principato. Tuttavia, ciò non significa che non contribuisca al sistema fiscale italiano. I dati pubblicati confermano che Sinner è tra i principali contribuenti individuali in Italia, grazie ai suoi versamenti fiscali significativi. I numeri parlano chiaro: pur beneficiando delle agevolazioni fiscali di Montecarlo, Sinner continua a rispettare gli obblighi d’imposta italiani, dimostrando che la sua situazione fiscale è gestita in modo trasparente e conforme alle leggi italiane.