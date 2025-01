Jannik Sinner, la sorpresa di Anna Kalinskaya: le sue dichiarazioni

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya hanno di recente attirato l’attenzione dei media e dei fan a causa della loro relazione incerta. La coppia, che sembrava stesse attraversando un periodo di difficoltà, ha fatto discutere per alcune dichiarazioni di Anna. Durante una conferenza stampa, ha affermato di non sentirsi sotto pressione a restare insieme a Sinner, lasciando intendere che la loro storia potesse essere ancora in corso. Tuttavia, il loro rapporto è stato messo in dubbio dopo un freddo saluto agli Australian Open, segnando una apparente rottura.

In un’altra intervista, Anna ha risposto a una domanda su quale tennis ideale vorrebbe creare, trascurando di menzionare Sinner, e citando invece icone come Serena Williams, Novak Djokovic e Roger Federer. Questo ha scatenato l’ira dei fan di Sinner, che l’hanno attaccata sui social media.

Nel frattempo, Jannik Sinner ha suscitato polemiche per non essere apparso alla cerimonia al Quirinale presieduta da Sergio Mattarella, dedicata ai successi del tennis italiano nel 2024. Mentre altri tennisti come Jasmine Paolini, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti erano presenti, Sinner ha giustificato la sua assenza dichiarando di aver bisogno di riposo. Alcuni hanno notato che il Capo dello Stato lo ha citato solo brevemente, il che ha alimentato speculazioni su come Sinner avesse preso la cosa. La situazione tra Sinner e Kalinskaya resta quindi avvolta in un mistero, alimentando l’interesse dei media e dei tifosi.