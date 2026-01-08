Jannik Sinner in Dolomiti con Laila

Jannik Sinner ha trascorso le ultime settimane in un’atmosfera di grande serenità sulle piste da sci delle Dolomiti, catturando l’attenzione dei fan per le immagini che lo ritraggono in compagnia della fidanzata, la modella danese Laila Hasanovic.

Secondo le foto e i resoconti pubblicati dai media, Sinner e Laila hanno vissuto un Natale “normale”, lontano dai riflettori, immersi nella neve e nella tranquillità dei paesaggi altoatesini. Dopo la preparazione invernale a Dubai, l’azzurro è rientrato in Italia per stare con la sua famiglia e con la compagna, concedendosi giornate di sci, pranzi lunghi e momenti di intimità con le persone a lui più care.

Le immagini che stanno circolando sui social mostrano la coppia sulle piste in tenuta da sci, felice e affiatata, mentre si gode le vacanze. In alcuni scatti Sinner è stato visto trasportare gli sci di Laila sulle spalle, un gesto semplice ma che ha conquistato i fan per la naturalezza con cui racconta la loro complicità.

La relazione tra Sinner e Hasanovic non è un semplice flirt passeggero: i due sono stati visti insieme già da tempo in diverse occasioni pubbliche. Dopo mesi di indiscrezioni, Sinner ha ufficializzato la relazione con Laila durante il torneo di Vienna, ringraziandola nel suo discorso dopo la vittoria e mostrandola seduta accanto ai suoi genitori nel box. Laila, modella danese di origini bosniache, ha una carriera consolidata nel mondo della moda e una forte presenza sui social.

Questa pausa sulla neve arriva a poco più di dieci giorni dall’inizio dell’Australian Open, primo grande appuntamento stagionale per Sinner, che punta a una storica tripletta Slam e al ritorno al numero uno del mondo. Rientrare in campo con la testa libera e il sorriso di chi si è rigenerato fuori dal campo può rivelarsi un vantaggio prezioso.