Jannik Sinner in Corea del Sud

Dopo un periodo di relax, Jannik Sinner è atterrato a Seoul, in Corea del Sud. Qui incasserà quasi 2 milioni di euro per il match d’esibizione contro Carlos Alcaraz, che si terrà sabato 10 gennaio.

Jannik Sinner ha trascorso le vacanze natalizie all’insegna del relax. Dopo la tappa sul Lago di Garda insieme al padre Hanspeter, il tennista azzurro è rientrato nella ‘sua’ Sesto Pusteria per trascorrere le feste insieme alla famiglia e alla compagna Laila Hasanovic. Ripresi gli allenamenti a Dubai, Sinner si è concesso un’ultima vacanza insieme alla fidanzata. La coppia è stata paparazzata durante l’ennesima fuga romantica sulla neve tra sorrisi, effusioni e discese sugli sci.

Sinner è finalmente arrivato a Seoul, in Corea del Sud, dove è stato accolto come una star dai tifosi e nel weekend affronterà il numero uno al mondo del ranking, il ‘rivale’ Carlos Alcaraz. Il match d’esibizione contro Alcaraz si terrà sabato 10 gennaio e frutterà a Sinner un incasso di quasi 2 milioni di euro. Dopo il match di esibizione, Sinner partirà per l’Australia per partecipare agli Australian Open 2026, che inizieranno il 18 gennaio. Secondo quanto riportato, dopo il Major di Melbourne, l’azzurro non prenderà parte all’ATP 500 di Rotterdam e punterà sull’ATP 500 di Doha.