Jannik Sinner ha finito le vacanze, l'azzurro prepara l'assalto agli Australian Open

Jannik Sinner si prepara al 2024 da protagonista. Il numero 4 del mondo è reduce da un finale di 2023 trionfale. La finale alle Atp Finals contro Novak Djokovic e il trionfo in Coppa Davis hanno consacrato il 22enne, indiscusso numero 1 del tennis italiano. Le vacanze, dopo qualche giorno sulla neve per ricaricare le batterie, sono già destinate a finire tra i ricordi. A Alicante, in Spagna, Sinner torna ad allenarsi per preparare la stagione Atp che parte tra 3 settimane con la United Cup, al via il 28 dicembre. La nuova annata parte dall’altra parte del mondo: Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda.

Si parte dall’Australia

La prima data chiave è il 15 gennaio, quando cominciano gli Australian Open a Melbourne. Sinner dovrebbe prepararsi al primo Slam dell’anno con le esibizioni al Kooyong Classic, un rodaggio soft prima di fare sul serio.

Dopo l’Australian Open, si torna nell’emisfero settentrionale. Per Sinner si profilano a febbraio tappe indoor in Europa – con riflettori in particolare su Rotterdam – prima dell’inizio della primavera americana, con i Masters 1000 di Indian Wells e Miami a marzo. Il ritorno in Europa dà inizio alla raffica di tornei sulla terra battuta: da Montecarlo a Madrid fino agli Internazionali d’Italia, poi da Roma al Roland Garros. A Parigi si torna per le Olimpiadi alla fine di luglio, dopo il torneo di Wimbledon che rappresenta ovviamente il clou di giugno.

Quindi, di nuovo America. La seconda parte dell’estate è segnata dalla strada che con i Masters 1000 tra Usa e Canada porta dritta all’US Open, che si chiude con la finale dell’8 settembre. In Europa, l’ultima porzione di una stagione interminabile con un copione – si spera – simile a quello del 2023. Torna la Coppa Davis a settembre, poi chiusura Atp con il Masters 1000 di Parigi Bercy. A novembre, assalto al trono: Atp Finals e Finali di Coppa Davis.