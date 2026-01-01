Jannik Sinner festeggia Capodanno senza Laila

Jannik Sinner ha trascorso il Capodanno senza la sua fidanzata Laila Hasanovic. Il tennista si è riunito a tavola con gli amici a Montecarlo, mentre Laila ha festeggiato con le amiche in Danimarca. Jannik sta preparando la stagione e non ha potuto permettersi una pausa per le feste.

Ha passato la serata con gli amici nel Principato di Monaco, tra cui il pilota Ferrari Antonio Giovinazzi, che ha postato una foto della serata sui social. Jannik partirà per l’Asia il 7 gennaio per prepararsi agli impegni della stagione, che lo vedrà impegnato a soffiare il titolo di numero uno al mondo all’amico-rivale Carlos Alcaraz.

Laila Hasanovic ha condiviso sui social alcuni scatti del suo party di fine anno, trascorso a casa con un gruppo di amiche. Le foto mostrano il gruppo che brinda con champagne e mangia scampi, e un breve video in cui Laila si lascia andare a un ballo travolgente su un divano con due amiche. Presto si riunirà a Jannik, probabilmente in Australia per sostenere Sinner nel primo Slam della stagione.