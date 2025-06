Jannik Sinner e Laila Hasanovic: Nuovo Amore al Roland Garros

Jannik Sinner, il giovane tennista italiano, potrebbe essere in una nuova relazione con la modella danese Laila Hasanovic. Dopo la finale del Roland Garros, persa contro Carlos Alcaraz, Sinner ha attirato l’attenzione non solo per le sue prestazioni, ma anche per la presenza di Hasanovic tra il pubblico.

Sinner, che aveva dichiarato di essere attualmente single, ha suscitato curiosità riguardo alla possibile storia d’amore con la modella. Secondo alcune indiscrezioni, i due si sarebbero già incontrati a Copenhagen, trascorrendo una giornata insieme.

Laila Hasanovic, nata l’8 novembre 2000 a Copenaghen e di origini bosniache, conta 346mila follower su Instagram, dove condivide aspetti della sua vita e della sua carriera nella moda. Nonostante le sue numerose collaborazioni internazionali, Hasanovic risiede ancora nella sua città natale, sebbene viaggi spesso in tutto il mondo.

In passato, Hasanovic ha avuto una relazione con Mick Schumacher, figlio dell’ex pilota di Formula 1 Michael Schumacher, il che l’ha resa una figura interessante nel mondo dello sport. La sua presenza al Roland Garros, dove ha sostenuto Sinner, ha alimentato ulteriormente le voci su un legame tra i due.

Attualmente, l’interesse sul potenziale sviluppo della loro relazione rimane alto, con i fan di Sinner e i seguaci di Hasanovic in attesa di eventuali aggiornamenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it