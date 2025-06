Jannik Sinner e Laila Hasanovic: gossip e nuove frequentazioni

Jannik Sinner è al centro di nuove indiscrezioni legate alla sua vita sentimentale. Accostato di recente a Maria Braccini e alla modella Lara Leito, ora sembra essere impegnato con Laila Hasanovic, una nota modella danese ed ex fidanzata di Mick Schumacher, avvistata in più occasioni insieme a lui. Dopo la finale del Roland Garros, persa contro Alcaraz, il tennista appare di nuovo “sulla piazza”, con potenziali frequentazioni a sfondo romantico.

Laila Hasanovic, già finalista di Miss Danimarca e Miss Universo nel 2019, avrebbe anche visitato Schumacher durante la sua cura, ma attualmente risulta single. Scatti che li ritraggono a Copenaghen hanno sollevato sospetti su un interesse reciproco. Sinner, interrogato sulla questione, ha minimizzato, citando impegni promozionali.

La presenza di Laila anche alla finale del Roland Garros ha alimentato ulteriormente le voci, sebbene non ci siano state interazioni pubbliche tra i due. Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha commentato che Sinner si sta divertendo e, mentre prima frequentava una persona russa, ora sarebbe in fase di esplorazione con Laila. Dunque, attualmente, la loro relazione sembra essere una frequentazione leggera, senza impegni seri, proprio come il suo rivale Alcaraz. Resta da vedere se Sinner fornirà ulteriori chiarimenti sulla sua situazione sentimentale.

Fonte: www.libero.it