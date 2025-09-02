Jannik Sinner e l’AI: Dominio tecnologico agli US Open

25.3 C
Da StraNotizie
Jannik Sinner si è imposto in modo convincente negli ottavi di finale degli US Open, conquistando un posto nei quarti grazie a una vittoria netta. L’azzurro ha battuto Alexander Bublik con un punteggio di 6-1, 6-1, 6-1 in solo un’ora e 21 minuti. Prima dell’incontro, il kazako aveva ironicamente descritto Sinner come “creato dall’intelligenza artificiale”. Dopo la sconfitta, Bublik ha ribadito il suo pensiero commentando il post ufficiale degli US Open con “AI”. Questo richiamo porta alla mente un episodio di Miami, quando Sinner aveva già vinto contro Bublik e il kazako, sorpresa, aveva esclamato: “Sei umano? Hai solo 15 anni e giochi così…”.

